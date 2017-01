La ex de Hugo Chávez anuncia que demandará a Sony por la serie «El Comandante»

Una eventual demanda contra Sony Pictures por haber producido la serie «El Comandante», que anuncia Marisabel Rodríguez, la ex del presidente fallecido Hugo Chávez, ha despertado más el interés del público sobre la producción televisiva que será lanzada en los próximos días por varias cadenas internacionales.

La polémica serie subtitulada «La vida secreta de Hugo Chávez» fue grabada en Colombia y escrita por el ex ministro venezolano de fomento, Moisés Naím. El protagonista principal es el actor colombiano Andrés Parra el mismo que interpretó con éxito al narcotraficante Pablo Escobar.

En tono amenazante la segunda mujer de Chávez escribió en su cuenta de Twitter : «Creo que en Sony Pictures deben estar claros a qué se exponen con la transmisión de ese nada serio serial». Y añadió: «Si tuviera money yo demandaría a Sony, aunque tal vez, igual lo haga». Pero Rodríguez sorprendió al insistir en su amenaza para demandar: «Ok a falta de fuerza económica me sobra fuerza moral y ustedes son vitales para empujar».

El presidente Nicolás Maduro también se sumó a las críticas de los chavistas contra la teleserie. Pero no piensa demandar o censurar la serie de Sony. Por ahí hay una «trasnacional dispuesta a desfigurar a nuestro comandante Hugo Chávez», «van a estrenar una basura y hay que reaccionar, camarada Adán (hermano mayor de Hugo y actual ministro de Cultura), cineastas del país, ¡vamos a la batalla! Ellos dicen las basuras y sus mentiras criminales, nosotros digamos la verdad profunda y de un hombre gigante. ¡Ya basta de agresiones de Bogotá y de la oligarquía colombiana contra el pueblo de Venezuela».

Ninguno de los altos cargos del chavismo ha visto la grabación pero sí el tráiler de la promoción. Tampoco Marisabel ni Maduro han visto la grabación, en la que no salen identificados. Pero suponen que no son bien tratados en la historia narrada. En la serie, solo Hugo Chávez y Fidel Castro aparecen con sus nombres propios. Y los dos están muertos, por lo que no procedería la demanda contra la misma.

Por ahora no se va a transmitir en Venezuela. Su estreno en los Estados Unidos y América Latina será transmitido por RCN, Telemundo, TNT y Televisa. Contiene 60 episodios que serán emitidos de lunes a viernes. En ellos aparecen un toral de 600 actores.