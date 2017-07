Blanca, la hija secreta de Úrsula, llega a «Acacias 38»

Los incondicionales de «Acacias 38», la serie de las tardes de La 1, llevan un mes de julio lleno de sorpresas y sobresaltos, y lo que queda por desvelarse. La serie producida por Boomerang TV está llena de secretos. Si hace unas semanas conocíamos la relación y estorsión de la malvada Úrsula (Montse Alcoverro) con la familia Alday, otra bomba vuelve a sacudir los cimientos en las tramas de la serie. El terremoto viene ocasionado por la llegada de Blanca. El personaje, interpretado por Elena González, es el de la hija secreta de Úrsula. «Mi madre me ocultó cuando era institutriz, ya que su desliz hubiera sido motivo de despido y de la perdida de su estatus profesional», explica la actriz.

Cuando se le pregunta si su personaje es igual de «simpático» y «amable» que su odiada madre, la actriz, conocida sobre todo por su papel en «Amar es para siempre», comenta: «No puedo adelantar mucho, pero ya verán. Somos como la noche y el día. Eso sí, ella se ha ocupado de mí y me ha dado una excelente educación... pero al margen de educación yo quería cariño, algo que ella no me ha sabido dar». «Por ese motivo soy una joven rebelde y problemática. Me escapo del internado y mi madre, cansada de luchar, me encierra en un manicomio para que reflexione sobre lo que me he perdido de la vida», añade.

Es precisamente en este centro psiquiátrico donde Blanca coincide de manera fortuita con Samuel, el hijo menor de los Alday, quien busca pistas para descubrir por qué Úrsula tiene dominado a su padre. «Él me rescata y me lleva a vivir a su casa. Los dos nos vamos a aliar para luchar contra ella y surgirá el amor entre nosotros», relata.

Entre los vecinos de «Acacias 38», el espíritu libre de Blanca le permitirá hacer buenas migas con Leonor. «A las dos nos une la pasión por la literatura. Nos parecemos mucho, las dos somos niñas bien con una excelente educación; pero con una vena rebelde y que nos hace luchar por todo aquello en lo que creemos». También tendrá buena relación con Simón (Jordi Coll). Sobre su relación con su complicada madre, adelanta: «No la temo ni la odio, simplemente es que somos diferentes. Ella ha hecho lo mejor para mí, pero mi personaje necesita volar y ser más reivindicativa y no quedarme en el pasado».