Cuatro socios constituyen un grupo especializado en la realización de operativos de simulación. Un equipo que busca la solución a los problemas que les plantean sus clientes. Para ello, organizan un sofisticado simulacro en el que crean una realidad falsa encarnando cada uno de ellos una función clara. Los miembros del comando no se mueven por fines altruistas. Sus motivaciones son estrictamente económicas, y no se cuestionan si lo que van a hacer es correcto o no: responden a las necesidades de sus clientes.

Adaptación española de uno de los mayores éxitos de la televisión argentina de los últimos tiempos. "Los simuladores" destaca por la calidad de los guiones y la complejidad de las tramas argumentales. La serie, rodada en su mayoría en exteriores, cuenta con una realización muy cuidada. La música y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera definitoria. En los sucesivos capítulos intervienen actores de primera línea para dar vida a los personajes que se ven envueltos en las tramas. Está protagonizada por Federico D'Elía -uno de los creadores de la serie original en Argentina-, Bruno Lastra ("Código 46"), César Vea ("Barrio") y Antonio Garrido ("Camarón").