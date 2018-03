Xander Berkeley

Actor estadounidense de cine y televisión que ha participado en más de ochenta películas. Berkeley ha aparecido en Terminator 2: el juicio final, A Few Good Men, Candyman, Apollo 13, Leaving Las Vegas, Gattaca, Air Force One, Sid and Nancy, Spawn, Amistad, Shanghai Noon, Timecode y Taken. En Televisión ha participado entre otras en la serie de televisión 24, donde interpreta el papel del agente George Mason, así como en The Walking Dead interpretando a Gregory, el líder de Hilltop Colony.