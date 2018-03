Es un director de cine y televisión, productor y guionista estadounidense. Ha dirigido películas como Dragonheart (1996), Daylight (1996), The Fast and the Furious (2001), xXx (2002), Stealth (2005) y The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008). Ha dirigido numerosas cintas de acción en las cuales suele intervenir como actor en pequeños papeles o cameos.