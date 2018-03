Michael Lembeck

Es un actor, director de televisión y director de cine estadounidense. Empezó a actuar en 1960 y a dirigir en 1970. Su papel más notable fue el de el esposo de Julie Cooper, Max Horvath, en el sitcom "One Day at a Time". También protagonizó "Kaptain Kool and the Kongs" en The Krofft Supershow de 1976 a 1978.