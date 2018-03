Luis Miguel Cintra ha participado mucho en el cine portugués, especialmente con el director Manoel de Oliveira: Le Soulier de Satin (1985), O meu Caso (1987), Os Canibais (1988), Non, ou a Vâ Glória de Mandar (1990), A Divina Comédia (1991), O Dia do Desespero (1992), Vale Abraão (1993), A Caixa (1994), O Convento (1995), etc.