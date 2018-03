Lesley Manville

En el ámbito del cine, ha sido galardonada como la actriz británica del año por el Círculo de críticos de Londres por sus papeles en All or Nothing de 2002 y Another Year en 2010, por el cual también fue nominada a un Premio BAFTA a la mejor actriz de reparto y recibió un National Board of Review a la Mejor Actriz, ambos en 2010.