Jonathan Bennett

Debutó en la gran pantalla con la producción independiente Season of Youth por la que obtuvo el premio al Mejor Actor Protagonista del Festival de Cine de Palm Beach 2003. En el año 2004 actuó junto a Lindsay Lohan en la película Mean Girls. Hizo el importante papel de Adam Chandler Jr. en la telenovela All My Children. Desde entonces, ha trabajado como artista invitado en series como Law & Order: Special Victims Unit y Boston Public.