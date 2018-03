John de Lancie es un actor estadounidense que ha trabajado en el teatro, el cine y la televisión, como actor y narrador. Entre la gran cantidad de actuaciones para la televisión, una de sus más recordadas es el personaje Q de la serie "Star Trek: La nueva generación" y otras de la misma saga. Además de sus papeles en Star Trek, de Lancie apareció en muchos otros programas de televisión, adquiriendo gran popularidad en la serie "Days of our lives". En el cine ha participado en películas como "La mano que mece la cuna" o "The Fisher King".