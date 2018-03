Jane Asher comenzó su carrera cinematográfica a partir de los 5 años de edad, con el film de 1952 Mandy. En 1955, obtuvo un papel en Adventures in the Hopfields y en Quatermass Experiment. Tuvo la oportunidad de trabajar en la serie de televisión Robin Hood.Obtuvo otro papel protagónico en Charley Moon. participó en la película The Greengage Summer y en The Prince and the Pauper.