Halle Berry

Criada en un hogar disfuncional, esta belleza del Norte de los EEUU destacó con 20 años al quedar segunda en Miss USA. Eso le abrió las puertas del cine y de la historia, pues fue la primera afroamericana en conseguir un Oscar, por "Monster's Ball". El galardón la convirtió en actriz habitual de superproducciones de Hollywood. Entró en la saga de películas de James Bond, al ser la coprotagonista de Muere otro día (2002) e interpretó a Tormenta en X-Men (2000) y sus secuelas X-Men 2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006) y X-Men: Days of Future Past (2014).