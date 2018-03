Ewan McGregor nació en Perth, Escocia en 1971. Asistió desde 1988 a la Guildhall School of Music and Drama para estudiar arte dramático. Seis meses antes de graduarse, consiguió un papel protagonista en la serie de 6 capítulos Lipstick on your Collar de Dennis Potter, en la BBC. Desde entonces ha trabajado continuamente. Su debut en el cine fue en 1993 con el film Being Human junto a Robin Williams. Su trabajo recibiría buenas críticas y ganó al año siguiente el premio Empire Award por su actuación en el thriller Shallow Grave, en el cual trabajó por primera vez con el director Danny Boyle. Este último le dirigiría también en la película Trainspotting de 1996, dándole prestigio internacional al actor, quien interpretó a Mark Renton, un adicto a la heroína en esta historia, desarrollada en Edimburgo y Londres. Ewan McGregor ha actuado como protagonista en películas románticas de Hollywood como Moulin Rouge!, donde demostró su capacidad a la hora de cantar, siendo la banda sonora del film un éxito mundial y por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical. Otra película romántica de su historial es Abajo el amor (Down With Love), y también participó en las producciones británicas Little Voice y Young Adam junto a la actriz Tilda Swinton.

Ewan McGregor dio el salto a la categoría de estrella al aceptar el papel del joven Obi-Wan Kenobi en los Episodios I, II y III de la saga Star Wars (La Guerra de las Galaxias), siendo el mismo personaje que interpretó Alec Guinness en los Episodios IV, V y VI, entre 1977 y 1983, con una apariencia anciana. Teniendo por tanto un personaje de referencia a seguir, McGregor tuvo especial cuidado en actuar de un modo lo más parecido posible al personaje interpretado por Guinness, con la misma manera de expresarse, desenvolverse e incluso de hablar. Durante el rodaje de los Episodios I, II y III (entre 1999 y 2005) el director George Lucas tuvo que sustituir momentáneamente la voz de Ewan por la de un doble cuando el acento difería mucho del original.Tras rodar The Pillow book (El Libro de cabecera) en 1996, McGregor realizó el papel de bisexual en Velvet Goldmine en 1998, y más tarde en Scenes of a Sexual Nature en 2006. Ha sido uno de los pocos actores masculinos en prestarse a rodar escenas de desnudo frontal, por lo que se ha convertido en un icono gay.

En 2003 participó en el documental Faster sobre el mundo del motociclismo, apareciendo junto a Valentino Rossi, Max Biaggi, Carlos Checa y demás competidores.En 2005, Ewan prestó su talentosa voz a dos exitosas películas de animación. Suya es la voz del robot Rodney Copperbottom en el film Robots junto a las voces de Halle Berry y Robin Williams. Asimismo, realiza una actuación vocal con el protagonista de la película Valiant con Jim Broadbent y John Cleese. También en 2005 se rumoreó que podría ser el nuevo James Bond para la última película de la saga, Casino Royale, antes de anunciarse definitivamente la elección de Daniel Craig. En este mismo año, Ewan actuó junto a Scarlett Johansson en el largometraje La Isla, y en el thriller psicológico Stay (Tránsito) con Naomi Watts.McGregor ha narrado el show Jet Set de la STV (Televisión Escocesa), acerca de la vida de los cadetes de vuelo (entre ellos su hermano Colin) en la base aérea británica RAF Lossiemouth, en un curso para pilotar los Panavia Tornado, aviones de ataque de la Real Fuerza Aérea británica. Su hermano Colin ha conseguido llegar a ser piloto de la RAF.En el teatro, ha protagonizado Guys and Dolls en el Piccadilly Theatre de Londres, en el papel de Sky Masterson (el mismo personaje que interpretó Marlon Brando en la gran pantalla). Dicha actuación le valió el reconocimiento de la crítica y el premio al mejor actor 2005 de LastMinute.com.

Fue nominado a los premios Olivier por mejor actor de un musical.Apareció en el filme El sueño de Casandra de Woody Allen, junto al irlandés Colin Farrell.En 2008 estrenó el thriller erótico Deception, coprotagonizado por Hugh Jackman y Michelle Williams. En 2009 interpretó al camarlengo Patrick McKenna en la película basada en el libro Ángeles y demonios escrito por Dan Brown.En 2010 protagonizó algunas películas como Los hombres que miraban fijamente a las cabras, junto a George Clooney y Jeff Bridges o El escritor, de Roman Polanski. Otras películas destacables son, en 2011, Beginners, junto a la francesa Mélanie Laurent y La pesca del salmón en Yemen con Emily Blunt.En 2012 dio vida a Henry, el padre de la familia de Lo imposible (2012), este papel le valió su primera nominación al Goya, siendo el primer actor extranjero en estar nominado a la categoría de Mejor Actor de Reparto. Al año siguiente, interpretó al caballero Elmont en Jack el Cazagigantes. También ese año apareció en la película Agosto, junto a Julia Roberts y Benedict Cumberbatch.En 2015 protagoniza Son of a gun de Julius Avery. Su último trabajo hasta la fecha es La Venganza de Jane, dirigida por Gavin O'Connor y estrenada en España en 2016. También en 2016 estrena el biopic Miles Ahead, sobre el músico de jazz Miles Davis y Un traidor como los nuestros, dirigida por Susanna White.En 2017, estrena en España T2: Trainspotting, La Bella y la Bestia y Últimos días en el desierto.