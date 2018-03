Davis Guggenheim

Director de cine y productor estadounidense. Ha trabajado en Training Day, The Shield, Alias, 24, NYPD Blue, ER, Deadwood y Party of Five y los documentales Una verdad incómoda, The Road We've Traveled and Esperando a Superman. Desde 2006, Guggenheim es el único cineasta en publicar tres documentales que entraran al top 100 de los documentales más taquilleros de todos los tiempos