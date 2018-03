Byung-hun Lee

Saltó a la fama en su país por actuar en "Joint Security Area".Su popularidad se vio reforzada posteriormente con su participación protagonista en dramas coreanos como Iris y "All In". Obtuvo el reconocimiento internacional por sus actuaciones en películas de proyección fuera de su Corea natal, como "A Bittersweet Life" y "I saw the devil". Hizo su debut en Hollywood en G.I. Joe: Rise of Cobra como Storm Shadow.