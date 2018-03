Anika Noni Rose es una cantante y actriz.n 2004, fue galardonada con el Premio Mundial de Teatro, el Premio Lucille Lortel Actriz de, y el Premio Tony a la Mejor Actriz de Reparto en un Musical por Caroline, or Change. El debut de Rose en el cine llegó con la película de 1999 King of the Bingo Game como "cine negro femenino". En 2011, Rose hace el papel de Sara Tidwell en la miniserie Bag of Bones basado en la novela de Stephen King del mismo nombre.