Amy Sedaris

Sus primera participación fue en el programa de sketches de Comedy Central Exit 57. A comienzos de 1999 obtuvo el papel de Jerri Blank para Strangers with Candy. Ha realizado cameos en varias series como: Rescue Me, Monk, Wonder Showzen, Just Shoot Me!, Sex and the City, My Name Is Earl, The Closer, The Middle, The New Adventures of Old Christine, Raising Hope y Sesame Street.