Alison Steadman

Es una actriz inglesa de teatro, cine y televisión. Ha recibido diversos reconocimientos en el ámbito teatral, entre ellos el Premio Laurence Olivier en la categoría mejor actriz por su rol de Mari en la obra The Rise And Fall Of Little Voice (1992). En televisión, fue nominada a un Premio BAFTA TV a la mejor actriz en 1986 por la película The Singing Detective y en 2001 por el drama Fat Friends.