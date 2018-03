Aimee Teegarden

Es una actriz y modelo estadounidense. Desde 2006 y hasta 2011 protagonizó la serie de NBC, Friday Night Lights. Aimee también apareció en el video musical de la canción Kelsey, del grupo de rock Metro Station. En 2011 protagonizó la película Beneath the Darkness, junto a Dennis Quaid y Tony Oller. En 2013 protagonizó junto a Dustin Milligan, el video musical de la canción Made in the USA, de la cantante Demi Lovato.