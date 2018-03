Es una aventura que se desarrolla en un imaginario país sudamericano al que llega un jugador buscando alguna oportunidad. Una ingenua heredera será la presa de este astuto falsificador que se hace pasar por su ángel de la guarda. Sin embargo, no pensaba que sus sentimientos hacia ella cambiasen tan rápidamente.

Un Fred Astaire ya madurito protagoniza este musical de Vincente Minnelli que no se llegó a estrenar en nuestras pantallas. "Yolanda y el ladrón" no está considerado de lo mejor de la filmografía de ambos, pero es una cinta agradable de ver. De todos modos, todavía hacía falta que la llegada de Stanley Donen, a finales de aquella misma década, diera el impulso definitivo al musical clásico de los años 50. Acompaña en este film al maestro Astaire la joven Lucille Bremer, que prácticamente debutaba frente a las cámaras y que su carrera no fue más allá. "Yolanda y el ladrón" es, por lo tanto, una película de corte agradable y sin demasiadas complicaciones, que marca algunas de las características de un director conocido sobre todo por clásicos como "Un americano en París" o "Gigi".