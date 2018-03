Daniel, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con Síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. Pronto, comienza su vida laboral en la administración pública donde conoce a Laura, una compañera de trabajo sin discapacidad aparente, de la que acabará enamorándose. Comedia dramática que supone el debut en la gran pantalla de los directores y guionistas Antonio Naharro y Álvaro Pastor. Para ello, han construido una historia de amor entre un chico con Síndrome de Down y su compañera de trabajo. Pero, a diferencia de lo que se pudiera esperar, la película supone un relato intimista, conmovedor y entrañable que consigue no caer en la moralina y el empalagamiento, logrando contar una historia que resulta creíble a través de unos personajes llenos de humanidad.

La química que desprende la pareja formada por el debutante Pablo Pineda y Lola Dueñas ("Volver") no pasó desapercibida entre la crítica especializada y fueron premiados como mejor actor y actriz en el festival de San Sebastián, para repetir poco después candidatura en los Goya, aunque en este caso, sólo Dueñas consiguió alzarse con el preciado galardón.