Chicago, año 2035. Los humanos viven en completa armonía con los robots, que hacen las tareas del hogar, cuidan de los niños y facilitan la vida de las personas. No suponen ningún peligro porque están programados según las Leyes de la Robótica, que les impiden hacer daño a los humanos. De repente, sin embargo, un robot resulta implicado en el asesinato de un científico.

El polifacético Will Smith ("Men In Black") y la televisiva Bridget Moynahan ("Seis grados") ponen cara y ojos a esta fantasía futurista, dirigida por el cineasta Alex Proyas, quien no era un primerizo en el género fantástico y de ciencia ficción, pues ya había trabajado en producciones como "El cuervo" o "Dark City". Aunque se atribuye la historia a la saga de cuentos "Yo, robot", de Isaac Asimov, en realidad la trama está basada en un guion de Jeff Vintar ("Final Fantasy"), titulado "Hardwired", desarrollado por él mismo y Akiva Goldsman ("Una mente maravillosa").

Una candidatura al Oscar a los mejores efectos visuales y el aplauso de la crítica especializada en el género de la ciencia ficción avalan esta película, uno de los taquillazos de 2004.