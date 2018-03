Jimmy y Paul son dos policías de Nueva York que siguen el rastro de un carísimo cromo de béisbol de 1952 que ha sido robado. Recuperarlo es fundamental para Jimmy, pues sólo vendiendo esa antigüedad podrá pagar la boda de su hija.

El guionista, actor y director Kevin Smith sigue apostando por su género predilecto: la comedia. Tras éxitos de crítica como "Clerks" y "Persiguiendo a Amy", Smith se arriesga con un proyecto que, por primera vez en su carrera, no estuvo escrito por él y que, además, contó con la implicación de una gran distribuidora: la Warner Bros. Por desgracia, estos cambios se notan y para mal. Pese a la presencia de una gran estrella como Bruce Willis, la película fue unánimemente rechazada por la crítica especializada, que no encontró ningún motivo para recomendarla. La catástrofe artística, no obstante, contrastó con el éxito comercial en Estados Unidos, pues "Vaya par de polis" se alzó como la obra más taquillera dirigida por Kevin Smith hasta esa fecha. Pese a todo, el filme no consiguió colarse en las grandes pantallas de España, donde fue directamente distribuida en el mercado videográfico.