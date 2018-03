Dos familias italianas, los Prestolani y los Montebello, tienen pizzerías rivales. Sin embargo, a pesar de las oposiciones patriarcales, sus hijos se enamoran.

Una de las muchas adaptaciones del clásico de William Shakespeare "Romeo y Julieta" fue este telefilme ideado para un público familiar que encargó la filial de la Disney ABC Family. Con un final muy diferente al literario -seguramente para adaptarlo a la audiencia objetiva de la cadena de televisión- la cinta pretende ser una versión moderna de la obra de teatro. Sin embargo, cambiaron la ubicación, ya que la acción se sitúa en Nueva Jersey, aunque se quiere mantener el espíritu italiano, personificando la rivalidad con dos pizzerías.

Como curiosidad, la escena de la guerra de pizzas, a pesar de que representa que sucede en verano, fue rodada en un exterior que marcaba los 4ºC, por lo que el reparto -encabezado por Dan Hedaya ("Sangre fácil"), Michael Badalucco ("Los Soprano"), Shiri Appleby ("Roswell") y Eyal Podell ("The Young and the Restless")- pasó mucho frío.