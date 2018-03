Stanley lleva tres años sin tener una cita con una chica, pero conoce a Diana, la mujer que todo el mundo desearía: guapa, inteligente, con éxito en su trabajo y soltera. Durante meses planea el modo de pedirle una cita y de preparar una noche que sea inolvidable. Para su sorpresa, cuando reúne la valentía para proponérselo, ella acepta. Al llegar la gran noche, todo funciona mal gracias a las constantes interrupciones de un personaje entrometido que les amarga la velada.

Este filme fue uno de los primeros frutos de la productora Pearl Street Productions, compañía fundada por los actores Matt Damon y Ben Affleck que se lanzaron a la producción tras lograr un Oscar por su guión “El indomable Will Hunting”. La dirección del largometraje corrió a cargo de Jordan Brady (“Waking Up in Reno”), cineasta que comenzó en los medios como showman para la cadena televisiva NBC. El principal atractivo de la película, que en Estados Unidos fue a parar directamente al mercado videográfico, se centra en la presencia de la espectacular Denise Richards (“Juegos Salvajes”), a quien acompaña Luke Wilson (“Los Tenenbaums”).