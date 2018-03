Lila Colleti es una psiquiatra que se dedica a ayudar a criminales peligrosos en su proceso de reinserción en la sociedad. Después de un traumático divorcio, en el que pierde la custodia de sus hijos, Lila es acusada del asesinato de su ex marido. Empieza entonces una turbia investigación policial en la que se ve involucrado uno de los pacientes de la psiquiatra, enamorado de ella y posible autor material del asesinato.

Modesto ‘thriller’ psicológico protagonizado por Gina Gershon, actriz que ha ido encadenando trabajos interesantes (“Lazos ardientes”, “Lulu on the Bridge”, “Cara a cara”) aunque no ha llegado a encontrar el que la hiciera saltar definitivamente a la fama. A su lado, otros dos secundarios habituales, Sean Patrick Flanery (“Powder”) y Michael Biehn (“Terminator”).