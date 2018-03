Samantha, la hija del presidente de Estados Unidos, pide a su padre que le permita ir a la Universidad sin ser vigilada por el Servicio Secreto. Allí se enamorará de un joven que esconde un secreto.

Un año después de terminar "Dawson Crece", la serie que la lanzó a la fama, Katie Holmes protagonizó esta comedia romántica ubicada en la Casa Blanca. Dirigida por el actor Forest Whitaker, en su quinta incursión tras las cámaras, la cinta tuvo un secundario de lujo: Michael Keaton en el papel de presidente de los Estados Unidos. Además, significó el último trabajo del compositor de bandas sonoras Michael Kamen, responsable de las melodías de canciones tan cinematográficas como "(Everything I Do) I Do It for You" de "Robin Hood, el príncipe de los ladrones" o "Have You Ever Really Loved a Woman", de "Don Juan de Marco".

A pesar de todo, la cinta no fue demasiado bien recibida por la crítica ni por el público. Quizás no ayudó que aquel mismo año ya se había estrenado "Deseando libertad", una cinta muy similar a la que nos ocupa (narra como la hija del máximo mandatario estadounidense intenta vivir la vida fuera de la Casa Blanca) y que también fracasó en taquilla.