Cuando Kassie cumple los 40 decide no esperar más y recurre a la inseminación artificial para tener un bebé. Siete años más tarde, regresa a Nueva York y se reencuentra con su amigo Wally, un hombre neurótico e inseguro, que se siente fuertemente vinculado al hijo de Kassie.

Esta comedia se basa en el relato "Baster", del novelista ganador del premio Pulitzer Jeffrey Eugenides, también autor de "Las vírgenes suicidas". Se trata de otro producto cómico de la actriz salida de "Friends" Jennifer Aniston que, al igual que sus anteriores propuestas ("Exposados", "Qué les pasa a los hombres", "Love Happens" o "Separados"), no fue demasiado bien recibida por la crítica. En esta ocasión, la intérprete hizo pareja con otro rostro simpático de la gran pantalla: Jason Bateman ("Up in the Air"). El resultado fue este producto, que coincidió en el tiempo con otra cinta de temática similar ("El plan B") y que, a pesar del renombre de los protagonistas, no acabó de brillar en cartelera.