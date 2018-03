David, un millonario treintañero, no consigue el corazón de Julia, que le rechaza y no quiere casarse con él. La chica le echa en cara su falta de marcha. Decidido a reorientar su manera de ser, va a cenar con unos amigos y en el restaurante se enfrenta con un hecho insólito: unos falsos terroristas asaltan el local y montan un numerito con la finalidad de felicitar a la piano-bar, Cristina, en su cumpleaños. David apuesta con sus amigos el yate heredado de su padre a que se casará con Cristina. El millonario, acostumbrado a manipularlo todo, contrata a unos creativos para que le monten un look que le permita entrar en el ambiente de Cristina y, así, enamorarla. Pero todo se enreda y nada sale de la manera que David lo tenía planeado.

Una comedia dirigida por el sabadellense Francesc Bellmunt ("Lisístrata"), con guión del propio director y de la también realizadora Rosa Vergés ("Boom Boom") y reparto formado casi exclusivamente por actores catalanes. Aunque gozó de más medios que en obras anteriores, carece de la frescura de su mejor filme, "La quinta del porro" y se quedó también muy lejos del éxito comercial de éste.