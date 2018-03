Acompañada por su novio, su mejor amigo y Marcos, un acaudalado banquero recién llegado a la isla, Gloria embarca en su yate con la intención de pasar un día estupendo en el mar. La jornada se tornará en pesadilla cuando Marcos, nadador inexperto, cae al agua accidentalmente y sus compañeros no logran encontrarle.

Un predecible thriller de serie B, protagonizado por dos ex niños prodigio de Hollywood: Henry Thomas ("E.T.") y la perturbadora Dominique Swain ("Lolita"). Sin sobresalir de la media de esta clase de producciones, cumple con lo que se propone, que no es otra cosa que entretener, sin más complicaciones.