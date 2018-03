Tommy es un chico sordo, ciego y mudo que se aisla en si mismo tras la muerte de su padre. Su madre Nora y su padrastro lo llevan a la consulta de un especialista, quien dictamina que Tommy es un caso perdido. Hasta que descubre el pinball y se convierte en una estrella, derrotando al hasta entonces campeón del mundo. Su triunfo lo convierte en una celebridad, creando incluso su propio culto, pero la fama se le escapa de las manos y cuando quiere parar, los fans le abandonan.

"Tommy" pasó a la historia de la música en 1969 como la primera ópera-rock en toda regla y la obra que encumbró artística y comercialmente al grupo de rock británico The Who. A raíz de su éxito, fue convertida después en obra de teatro, musical de Broadway y también en película, protagonizada por Roger Daltrey (cantante de The Who) y con la presencia de actores y músicos conocidos como Jack Nicholson, Oliver Reed, Elton John, Tina Turner o Eric Clapton. Ann-Margret, por su papel de madre de Tommy, fue nominada al Oscar a la mejor actriz ese año, aunque la ganadora fue Louise Fletcher ("Alguien voló sobre el nido del cuco"). The Who crearon en 1973 otra ópera rock, "Quadrophenia", también llevada al cine.