Willie Stark es un idealista en el mundo de la política de Luisiana que experimenta el ascenso al poder. Aunque finalmente, la corrupción lo conduce hasta su perdición.

Steven Zaillian (autor de la oscarizada "La lista de Schindler") es el director y el guionista de esta nueva adaptación de la novela "All the King's men" que Robert Penn Warren escribió en 1946 y con la que consiguió un premio Pulitzer. Este drama político explora la naturaleza de la corrupción de un modo que hoy sigue siendo importante y de actualidad. En el reparto han participado actores de la talla de Sean Penn ("Mystic River"), que da vida a Willie Stark (un personaje que está inspirado en la figura histórica de Huey Long), Jude Law ("Closer"), Anthony Hopkins ("El silencio de los corderos"), Kate Winslet ("The reader") y James Gandolfini ("Los Soprano").

Este clásico de la novela estadounidense llegó a la gran pantalla por primera vez de la mano de Robert Rossen en 1949, aunque Zaillain aseguró no haber visto la cinta original y haber adaptado el guión exclusivamente a partir de la novela.