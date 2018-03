Thor es un guerrero codicioso cuya arrogancia reaviva un antiguo conflicto en el Olimpo. Para castigarle, su padre le envía a la Tierra, donde debe aprender el verdadero sentido de la humanidad.

Tras "El increíble Hulk", "Iron Man" o "X-Men", la Marvel trasladó a un nuevo superhéroe a la gran pantalla. "Thor" se beneficia de un colosal presupuesto de más de 100 millones de euros para poner en marcha sus ruidosas habilidades. La productora buscó a un director de prestigio: el 'shakesperiano' Kenneth Branagh ("Enrique V") quien, a pesar de tratarse de un encargo industrial, aceptó gustosamente por ser un fanático del cómic original. De hecho, la Marvel le obsequió con la colección completa de publicaciones para que le sirviesen de inspiración.

La maquinaria de los grandes estudios buscó un reparto con rostros bien conocidos, como los oscarizados Anthony Hopkins y Natalie Portman. El papel protagonista costó algo más, pues se barajaban opciones como Brad Pitt, Channing Tatum o Daniel Craig, aunque finalmente el elegido fue el australiano Chris Hemsworth ("The Cabin in the Woods") que repetiría personaje en "Los Vengadores" y "Thor 2".