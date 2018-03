Prudence ha heredado un periódico local de un pequeño pueblo de Texas. Al llegar allí, el encargado se niega a ceder el control del diario. Para recuperar lo que es suyo, Prudence deberá aliarse con la única persona que le da la razón, un jugador de cartas de Nueva Orleans al que odia porque le culpa de la muerte de su padre.

"Texas Lady" fue para el director americano Tim Whelan ("Noche de pesadilla") la última obra en formato gran pantalla que dirigió. Asimismo, también fue la última película para el guionista Horace McCoy, que perdió la vida pocos días después de estrenarse en los cines.

La actriz francesa osacrizada en 1935 por "Sucedió en la noche", Claudette Colbert, es la joven protagonista de "Texas Lady". A su lado, están dos actores también conocidos en el género western, Barry Sullivan ("The last Straw") y Ray Collins, que se le puede recordar por su papel de James W. Gettys en la famosa película de Orson Wells, "Ciudadano Kane". Colbert no es la única que cuenta con la famosa estatua de los Oscars, ya que el director artístico Ray Rennahan también consiguió el premio, y por partida doble: "Lo que el viento se llevó y "Sangre y arena".