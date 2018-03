El hecho de que Maggie Kemlich sea ciega desde los cinco años no ha impedido que esté felizmente casada y tenga una buena carrera profesional. Pero su vida va a sufrir un cambio terrible tras el brutal asesinato de su marido a manos de dos psicópatas. Maggie se verá obligada a tomarse la justicia por su cuenta al comprobar que la policía considera que no hay caso puesto que el único testigo, ella, no ve. El plan: atraer a los asesinos a su apartamento, completamente oscuro dejándoles así a merced de propia voluntad.

Un thriller televisivo protagonizado por Victoria Principal (la recordada Pam de "Dallas") y dirigido por otro habitual del medio como Richard A. Colla. El resultado: un producto que no se sale ni un ápice de los parámetros establecidos.