El joven Jin Kazama sólo busca vengar la muerte de sus padres. Para llevar a cabo su plan, empieza un duro entrenamiento con el objetivo de participar en el Iron First Tournament. El campeonato está organizado por Heihachi Mishima, director de una gran corporación y responsable de que Jin Kazama quedara huérfano.

Adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos Tekken, cuyo éxito y popularidad ha dado lugar a la reproducción de ocho secuelas, siendo el primer videojuego de PlayStation en vender un millón de unidades. No obstante, esta película del director Dwight H. Little no convenció demasiado a los seguidores que tachan el largometraje de contener poco parecido con el juego de Namco. Además, la película está basada sobretodo en Tekken 3, aunque intentan explicar hechos de secuelas anteriores, así como introducir personajes de versiones posteriores.

Un proyecto cinematográfico que ya se impulsó en 2005 sin llegar a buen puerto aún a la contratación de Jackie Chan. Por ello, esta versión cuenta con actores con poco renombre pero especialistas en artes marciales, que han sido supervisados por el atleta de 'parkour' Cyrill Raffaeli y Eric Norris, hijo de Chuck Norris.