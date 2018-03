Un valeroso joven llamado Tarón debe impedir que el malvado Rey Horned se apodere del Caldero Mágico, cuya fuerza misteriosa es capaz de crear un auténtico ejército invencible de soldados sobrenaturales.

"Tarón y el Caldero Mágico" fue estrenada como celebración de la película número 25 de la compañía Disney. Para ello, los creadores se basaron en la famosa serie literaria "Las Crónicas de Prydain", escrita por Lloyd Alexander en forma de cinco libros. En esa adaptación se emplearon más de diez años de trabajo, con tal de crear un mundo visual espectacular y lleno de fantasía. Sin embargo, la película fue un relativo fracaso en taquilla, debido en parte a su tono oscuro y sombrío, poco apta para un público infantil que esperaba una historia más luminosa. También influyó el hecho de ser la única de cinta de Disney an la que no se canta ni una sola canción. El mal recibimiento de "Tarón y el Caldero Mágico" selló la década de los 80 como la peor de la Disney en cuanto a números. Tendría que llegar "La Sirenita" en 1989 para empezar a cambiar las cosas. Una de ellas, que el doblaje al castellano para España se haría desde el propio país y no desde Puerto Rico.