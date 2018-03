Bailarines callejeros de Nueva York se reúnen con el novato Moose, y juntos deciden enfrentarse a los mejores bailarines de hip hop del mundo. Una batalla de baile que hará que sus vidas cambien para siempre.

Tercera parte de la franquicia de baile "Step Up" que recupera a los personajes de Moose y Camille de las dos primeras películas. Esta entrega está dirigida por Jon Chu -el mismo responsable de "Street Dance", la segunda parte de la saga- quien da aquí el salto a las tres dimensiones para sumar espectacularidad a los movimientos de los bailarines. Al mencionado retorno de los actores Adam Sevani y Alyson Stoner, se unen dos rostros poco conocidos en la gran pantalla, el de Sharni Vinson ("Home and Away") y Rick Malambri ("The Lying Game"), dos bailarines modelos que interpretan a Natalie y Luke respectivamente.

En el fin de semana de estreno en Estados Unidos, la película alcanzó el tercer puesto en la taquilla, justo por detrás de "Origen", la superproducción de Christopher Nolan. El rodaje necesitó a 250 bailarines extras para un total de 19 secuencias de baile. Se usaron además 500 pares de zapatos, 70 localizaciones neoyorquinas y un total de más de 55 canciones.