Tommo se ha escapado de casa y vagabundea por una zona londinense conocida por Somers Town. Allí, conoce a Marek, un chico polaco inmigrante. Juntos hacen frente a una pandilla de matones e inician una amistad que los llevará a vivir el mejor verano de sus vidas.

Tras seducir a la crítica con "This is England", el cineasta británico Shane Meadows volvió a centrarse en el drama social para realizar un retrato sociológico del Londres profundo. Para ello, volvió a contar con el joven actor que tanto había deslumbrado en su anterior propuesta, Thomas Turgoose. La apuesta fue otra vez a seguro y el actor recibió una nominación en los British Independent Film Awards, al igual que Meadows (mejor realizador y película) y Paul Fraser, responsable del guión y habitual de la filmografía del director, pues ya habían colaborado en "Dead Man's Shoes" y "24 7: Twenty Four Seven".