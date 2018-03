El día de su boda, Will Kane, el comisario de un pequeño pueblo, se entera de que un forajido al que envió a la cárcel años atrás ha salido de prisión y llega en el tren del mediodía dispuesto a vengarse. Sabedor de que no vendrá solo, Kane intenta convencer desesperadamente a algunos hombres del pueblo para que le ayuden. Pero el miedo hace que nadie se ofrezca. Las horas pasan inexorablemente y Kane no tiene más remedio que enfrentarse él solo a su destino.

Un wéstern de primera, que funciona también como un espléndido estudio de personajes, ganador de cuatro premios Óscar en la edición de 1952, entre ellos el de mejor actor principal para un Gary Cooper que hizo una de las mejores interpretaciones de su carrera.

Escrito por Carl Foreman, una de las víctimas del famoso Comité de Actividades Antiamericanas, el filme fue visto también como una reflexión alegórica de la apatía y aceptación pasiva de la campaña anticomunista del tristemente célebre senador McCarthy por parte de la sociedad yanqui. A destacar también que la trama transcurre prácticamente en tiempo real.