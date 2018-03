A raíz de un asesinato sin causa aparente ni relación con ella, la vida apacible de la joven Dolores y su marido se convierte en una pesadilla poblada por extraños personajes. Algunos de ellos parecen querer ayudar a la mujer.

El mexicano Daniel Gruener ("Sexo, amor y otras perversiones", "Morirse en domingo") se pone al frente de la dirección de esta cinta que transita entre el terror y el suspense de cuyo guion se encarga el también mexicano Gabriel González Meléndez ("Amigos secretos", "Milagro en Roma"). Protagonizada por Susana Zabaleta ("Arráncame la vida", "Entre Pancho Villa y una mujer desnuda"), Ricardo Blume ("Conejo en la luna", "Ojos de perro"), Alejandro Tommasi ("parejas distantes", "Cuando las cosas suceden") y Delia Casanova ("Sexo, pudor y lágrimas", "Crónica de un desayuno"), la película fue galardonada con el premio Ariel, el máximo premio otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Como nota curiosa, "Sobrenatural" fue traducida al inglés como "All of them Witches", que coincide con el título libro de brujería que aparece en la mítica película de 1968 "El bebé de Rosemary".