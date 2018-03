Un detective es enviado a Sleepy Hollow para que investigue los misteriosos asesinatos de cuatro habitantes, cuyos cuerpos han aparecido decapitados.

Este cuento de terror gótico firmado por Tim Burton consiguió el Oscar a la mejor dirección artística. La trama se basa en un relato de Washington Irving que ya había sido llevado a la gran pantalla en 1949 ("The Adventures of Ichabod and Mr. Toad") y 1980 ("The Legend of Sleepy Hollow"). Para ello, el director de "Eduardo Manostijeras" tuvo que levantar todo un pueblo de la nada, hecho que lo convirtió, a fecha del estreno, en el largometraje con el escenario manufacturado más grande de la historia del Reino Unido.

En este filme, Burton homenajea a la productora Hammer, toda una institución en el cine británico de miedo, contratando a dos de sus principales actores: Christopher Lee y Michael Gough. No son las únicas caras conocidas del reparto, donde destacan el ya habitual Johnny Depp, Christina Ricci ("La familia Addams") y un Christopher Walken que encarna al caballero sin cabeza. Curiosamente, este último interpretó a un profesor en "La zona muerta" que mandaba como deberes leer, precisamente, "The Legend of Sleepy Hollow".