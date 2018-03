El doctor Martin Harris está visitando Berlín con su esposa. Un accidente de tráfico trunca sus planes, provocándole un prolongado estado de coma. Cuando por fin despierta, descubre alarmado que alguien ha usurpado su identidad.

El director catalán afincado en Hollywood, Jaume Collet-Serra, da en el clavo con este tenso thriller que logró situarse como número uno de la taquilla estadounidense en el momento de su estreno. El realizador de "La casa de cera" y "La huérfana" se convirtió así en el primer cineasta español en conseguir dicho éxito. Las claves del triunfo fueron varias: un ritmo ágil a base de secuencias con gancho, un reparto encabezado por Liam Neeson ("La lista de Schindler") y Diane Kruger ("La búsqueda") y la intervención del productor Joel Silver ("Matrix"), cuya colaboración con el director ya había dado sus frutos en el pasado.

Rodada en Alemania y basada en la novela "Out of My Head", del francés Didier Van Cauwelaert, "Sin identidad" no se salvó de algunos reproches de la crítica, que coincidió en que el guion está lleno de disparates y momentos absurdos. Pese a ello, el filme es tan ágil y entretenido que consiguió el ansiado aprobado.