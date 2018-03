Evan Baxter es un popular presentador de televisión que aspira a ser también congresista. Sin embargo, sus planes cambian cuando el mismísimo Dios se le aparece y le pide que construya un arca.

En esta particular secuela de la exitosa "Como Dios" repitieron el director (Tom Shadyac) y uno de los guionistas (Steve Oedekerk), así como el polifacético Morgan Freeman en el papel de Dios. No fue así con sus protagonistas, el esperpéntico Jim Carrey y Jennifer Aniston, que no aparecen en esta segunda parte. En su lugar, toman los roles principales Steve Carell ("The Office") quien había tenido un papel secundario en la primera parte, y Lauren Graham ("Las chicas Gilmore"). La película no es, por lo tanto, una continuación propiamente dicha, sino que toma a dos personajes de la historia original para plantear una trama completamente nueva: una revisión actualizada del arca de Noé.

Aunque no funcionó mal en taquilla, la cinta resultó poco rentable a causa de su desorbitado presupuesto: con 170 millones de euros se convirtió en la comedia más cara en su momento.