Hoffman hereda el legado homicida y despiadado de Jigsaw. Cuando su secreto se ve amenazado, inicia la caza para eliminar todos los cabos sueltos que pudieran incriminarle.

Quinta entrega de la taquillera saga "Saw". A diferencia de las anteriores tres, esta entrega no fue dirigida por Darren Lynn Bousman, sino que cuenta con la realización de David Hackl, diseñador de producción de "Saw II", "Saw III" y "Saw IV". Para su ópera prima, Hackl contó con otros habituales del equipo, como los guionistas, el reparto principal o el compositor de la banda sonora.

La cinta también repitió éxito de taquilla, aunque no logró igualar la recaudación de sus anteriores entregas y, teniendo en cuenta su mayor presupuesto, se convirtió en la menos rentable de las estrenadas hasta esa fecha. Además, también cosechó peores críticas.

Como curiosidad cabe apuntar que en esta ocasión se utilizó sangre animal real para lograr mayor impacto visual. No obstante, el director confesó que se arrepintió, fundamentalmente por el terrible hedor que desprendía.