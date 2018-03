A pesar que Jigsaw y su aprendiz Amanda están muertos, el comandante Daniel Rigg se ve obligado a participar en un terrorífico juego que pondrá a prueba sus límites, para poder salvar la vida a dos agentes del FBI.

Tras la muerte del psicópata John Kramer en la película anterior, esta tercera entrega de la saga de terror "Saw" aborda la habilidad del asesino del rompecabezas para manipular a la gente. Repite en la dirección Darren Lynn Bousman, el encargado de la segunda y la tercera parte de la franquicia, quien contó con un presupuesto diez veces superior al de la cinta original.

Jigsaw vuelve a estar interpretado por Tobin Bell. También aparece Donnie Wahlberg. El excantante de los New Kids On The Block debía reprender su rol de Eric Matthews, pero incompatibilidades horarias hicieron que su personaje fuera eliminado del guion. Sin embargo, antes de empezar el rodaje, pudo encontrar un hueco para el filme, lo que obligó a los guionistas a modificar el escrito y a añadirle como secundario.