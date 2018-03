Mientras se resuelve la misteriosa muerte de un feligrés, un sacerdote se ve emocionalmente involucrado al conocer a una joven mujer durante la investigación.

Película producida directamente para la televisión que narra los problemas de un sacerdote cuando se siente atraído por una joven. Basada en la novela "Where The Dark Streets Go" de Dorothy Salisbury Davis, la cinta ambienta la acción en medio de una investigación policial. Pese a que "Sagrado dilema" no esconde en ningún momento su carácter de producto televisivo, siempre es grato ver al eficaz Tommy Lee Jones como protagonista.