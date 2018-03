Derek Thompson es un popular jugador de 'hockey' sobre hielo conocido como Tooth Fairy (hada de los dientes) porque siempre hace saltar las muelas de los oponentes en los partidos. Cuando un día Derek rompe las esperanzas de un niño, el musculado deportista es condenado a servir como un hada de verdad, con alas incluidas, durante siete días.

Siguiendo el ejemplo de un mito del cine de acción como Arnold Schwarzenegger en " Un padre en apuros", el robusto Dwayne Johnson -más conocido como The Rock- se atreve a protagonizar una cinta familiar. Y lo hace al lado de una actriz más habitual en el suspense que en la comedia, Ashley Judd ("Doble traición", "Toda la verdad") y una veterana intérprete: Julie Andrews. Siguiendo la batuta del realizador Michael Lembeck, especializado en comedias como "Santa Claus 2" o "Connie y Carla", el reparto trata de arrancar las carcajadas del público al hilo de un guión que mezcla elementos fantásticos, humor 'slapstick' (caídas y golpes varios) y, cómo no, un mensaje moralizante y edulcorado 'made in' Hollywood. Pese a que la crítica no la recibió con los brazos abiertos, "Rompedientes" funcionó dignamente en taquilla.