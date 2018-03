Doug viaja a Las Vegas con sus mejores amigos para celebrar una despedida de soltero. Tras una borrachera monumental, el prometido desaparece y sus colegas son incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche.

Después de comedias adolescentes como "Road trip: Viaje de pirados" y propuestas más convencionales como "Starsky & Hutch", el polifacético Todd Phillips consiguió con esta película su mayor triunfo hasta esa fecha. "Resacón en Las Vegas" no solo supuso un éxito de taquilla colosal, sino que también llamó la atención de los críticos y se alzó con el Globo de Oro a la mejor comedia. Jon Lucas y Scott Moore ("Como en casa en ningún sitio") firman un guion ágil y ácido. El griego-estadounidense Zach Galifianakis, un cómico no muy conocido hasta el momento para el gran público, encabeza el reparto. Bradley Cooper ("El lado bueno de las cosas"), Justin Bartha ("La búsqueda") y Ed Helms ("The Office") completan el elenco coral.