Tom Snyder, un mafioso de Chicago conocido como ‘El Gimp’ se toma un interés especial por Ruth Etting, una joven cantante y bailarina de un club de jazz, y utiliza todos sus contactos para convertirla en una estrella del mundo de Broadway. Pero su amor por ella irá, poco a poco, volviéndose obsesivo, convirtiendo la vida de ambos en una odisea de maldad y vicio.

“Love Me or Leave Me”, un filme musical típico de la MGM enmarcado en los años 30 y basado en la vida de la famosa cantante Ruth Etting, presenta un atractivo reparto encabezado por Doris Day, en el papel de la cantante, y un duro James Cagney, que interpreta a Snyder. La película, dirigida por Charles Vidor en 1955, ganó un Oscar al mejor guión en 1956 de la mano de Daniel Fuchs, y tuvo varias nominaciones entre las que destacan al mejor actor principal, gracias al trabajo de James Cagney, y a la mejor canción y orquestación. De la banda sonora destacan canciones como “I'll Never Stop Loving You”, convertida en todo un éxito e interpretada por la propia actriz Doris Day, y “Shaking the Blues Away”.